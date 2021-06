மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை ரெயில் நிலையத்தில் அலைமோதிய பயணிகள் கூட்டம் + "||" + As the corona spread decreased, people flocked to Mumbai from the southern districts. Thus the crowd of passengers at Nellai railway station was waved.

நெல்லை ரெயில் நிலையத்தில் அலைமோதிய பயணிகள் கூட்டம்