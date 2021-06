மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சியில் ரூ.10 லட்சம் கொள்ளை வழக்கில் 3 பேர் கைது + "||" + Three persons have been arrested in connection with a Rs 10 lakh robbery in Trichy.

திருச்சியில் ரூ.10 லட்சம் கொள்ளை வழக்கில் 3 பேர் கைது