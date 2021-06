மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையில் 1 லட்சம் மரக்கன்றுகள் நடும் பணி தொடக்கம் + "||" + Collector Vishnu started planting 1 lakh saplings in Nellai yesterday on the occasion of Karunanidhi's birthday.

