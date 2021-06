மாவட்ட செய்திகள்

பாவூர்சத்திரம் பகுதியில் ஊரடங்கால் செடியில் வீணாகும் பூக்கள் + "||" + Farmers are suffering due to the loss of flowers on the currant plant in the vicinity of Pavoorchatram.

