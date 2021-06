மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் மாவட்டத்தில்கருப்பு பூஞ்சை நோய்க்கு மேலும் 7 பேர் பாதிப்பு + "||" + In the Salem district 7 more infected with black fungus

