மாவட்ட செய்திகள்

தென் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து கடத்தல் சென்னை விமான நிலையத்தில் ரூ.70 கோடி ஹெராயின் பறிமுதல் 2 பெண்கள் கைது + "||" + Two women arrested for smuggling heroin worth Rs 70 crore at Chennai airport

தென் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து கடத்தல் சென்னை விமான நிலையத்தில் ரூ.70 கோடி ஹெராயின் பறிமுதல் 2 பெண்கள் கைது