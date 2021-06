மாவட்ட செய்திகள்

சென்னை பெரம்பூரில் தேவை இன்றி சுற்றியவர்களுக்கு நடத்திய கட்டாய கொரோனா பரிசோதனையில் 3 பேருக்கு தொற்று உறுதி; 15 நாட்கள் தனிமைப்படுத்த முடிவு + "||" + Mandatory corona test for unwanted wanderers in Perambur, Chennai confirms infection in 3 persons; Decided to isolate 15 days

சென்னை பெரம்பூரில் தேவை இன்றி சுற்றியவர்களுக்கு நடத்திய கட்டாய கொரோனா பரிசோதனையில் 3 பேருக்கு தொற்று உறுதி; 15 நாட்கள் தனிமைப்படுத்த முடிவு