மாவட்ட செய்திகள்

வந்தவாசியில் கம்யூனிஸ்டு கட்சி அலுவலகத்தை சேதப்படுத்தி ஆவணங்கள் எரிப்பு + "||" + Damage to the Communist Party office and burning of documents

வந்தவாசியில் கம்யூனிஸ்டு கட்சி அலுவலகத்தை சேதப்படுத்தி ஆவணங்கள் எரிப்பு