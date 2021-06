மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கின் போது தேவையின்றி வெளியே சுற்றினால் ரூ.500 அபராதம் கொம்யூன் பஞ்சாயத்து ஆணையர் எச்சரிக்கை + "||" + During the curfew If you wander outside unnecessarily A fine of Rs.500

