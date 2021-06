மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் ஊரடங்கை மீறி சுற்றித்திரிந்த 2314 பேரின் வாகனங்கள் பறிமுதல் + "||" + In Kallakurichi district Seizure of vehicles of 2314 persons who were traveling around the curfew

