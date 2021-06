மாவட்ட செய்திகள்

சாலை தடுப்பு சுவரில் கார் மோதி தீப்பிடித்தது: மகன்-மகளுடன், பெங்களூரு என்ஜினீயா் உடல் கருகி பலி + "||" + On the road barrier wall The car collided and caught fire With son-daughter, Bangalore engineer body burnt to death

சாலை தடுப்பு சுவரில் கார் மோதி தீப்பிடித்தது: மகன்-மகளுடன், பெங்களூரு என்ஜினீயா் உடல் கருகி பலி