மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.40 கோடிக்கு கருப்பு பூஞ்சை நோய்க்கான மருந்து கொள்முதல் துணை முதல்-மந்திரி அஸ்வத் நாராயண் பேட்டி + "||" + For Rs 40 crore For black fungus Drug Purchase Interview with Deputy Chief Minister Ashwat Narayan

ரூ.40 கோடிக்கு கருப்பு பூஞ்சை நோய்க்கான மருந்து கொள்முதல் துணை முதல்-மந்திரி அஸ்வத் நாராயண் பேட்டி