கொரோனா காலத்திலும் பா.ஜனதாவுக்கு ஆட்சி வெறி: உத்தவ் தாக்கரே கடும் தாக்கு

மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா காலத்திலும் பா.ஜனதாவுக்கு ஆட்சி வெறி: உத்தவ் தாக்கரே கடும் தாக்கு + "||" + The regime was hysterical for the BJP even during the Corona period: Uddhav Thackeray

கொரோனா காலத்திலும் பா.ஜனதாவுக்கு ஆட்சி வெறி: உத்தவ் தாக்கரே கடும் தாக்கு