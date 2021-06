மாவட்ட செய்திகள்

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பெருமாட்டுநல்லூர் ஊராட்சியில் பூமிக்குள் உள்வாங்கிய கிணறால் பரபரப்பு + "||" + Excitement by an underground well in the Perumattunallur panchayat of Chengalpattu district

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பெருமாட்டுநல்லூர் ஊராட்சியில் பூமிக்குள் உள்வாங்கிய கிணறால் பரபரப்பு