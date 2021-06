மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் ஏழை, எளிய மக்களுக்கு கொரோனா நிவாரண உதவி போலீஸ் சூப்பிரண்டு ஜெயக்குமார் வழங்கினார். + "||" + in thoothukudi, police superintendent given corona relief assistnce to poor people

