மாவட்ட செய்திகள்

பெரியகுளம் பகுதியில் பறிக்கப்படாமல் மரங்களிலேயே அழுகி வீணாகும் மாம்பழங்கள் + "||" + Rotten mangoes on the trees without being plucked

பெரியகுளம் பகுதியில் பறிக்கப்படாமல் மரங்களிலேயே அழுகி வீணாகும் மாம்பழங்கள்