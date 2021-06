மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில், 25 லட்சம் கட்டிட தொழிலாளர்களுக்கு தலா ரூ.3,000 உதவித்தொகை வழங்கும் திட்டம் எடியூரப்பா தொடங்கி வைத்தார்