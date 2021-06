மாவட்ட செய்திகள்

திருக்கோவிலூர் அருகேமின்னல் தாக்கி தென்னைமரம் தீப்பிடித்து எரிந்தது + "||" + Near Tirukovilur Lightning struck and the coconut tree caught fire

திருக்கோவிலூர் அருகேமின்னல் தாக்கி தென்னைமரம் தீப்பிடித்து எரிந்தது