மாவட்ட செய்திகள்

பெற்றோரை கொன்று விடுவதாக மிரட்டியதால் தீர்த்து கட்டினேன் கைதான நண்பர் வாக்குமூலம் + "||" + I settled on threatening to kill my parents

பெற்றோரை கொன்று விடுவதாக மிரட்டியதால் தீர்த்து கட்டினேன் கைதான நண்பர் வாக்குமூலம்