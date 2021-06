மாவட்ட செய்திகள்

நுங்கு வெட்டியபோது பரிதாபம் பனை மரத்தில் இருந்து தவறி விழுந்த கல்லூரி பேராசிரியர் பலி + "||" + The college professor who fell from the awful palm tree when Nungu was cut down was killed

நுங்கு வெட்டியபோது பரிதாபம் பனை மரத்தில் இருந்து தவறி விழுந்த கல்லூரி பேராசிரியர் பலி