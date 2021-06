மாவட்ட செய்திகள்

மற்ற சமூகத்துக்கு பாதிப்பு ஏற்படாமல் மராத்தா இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படும்: மராட்டிய துணை முதல்-மந்திரி அஜித்பவார் உறுதி + "||" + Maratha reservation will be given without harming other communities: Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar

மற்ற சமூகத்துக்கு பாதிப்பு ஏற்படாமல் மராத்தா இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படும்: மராட்டிய துணை முதல்-மந்திரி அஜித்பவார் உறுதி