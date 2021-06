மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவால் இறந்தவர்களின் உடலை அடக்கம் செய்வதில்விதிமுறைகளை மீறுவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை போலீஸ் சூப்பிரண்டு எச்சரிக்கை + "||" + By Corona The body of the dead In burying On violators of the rules Heavy action Police Superintendent alert

கொரோனாவால் இறந்தவர்களின் உடலை அடக்கம் செய்வதில்விதிமுறைகளை மீறுவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை போலீஸ் சூப்பிரண்டு எச்சரிக்கை