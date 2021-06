மாவட்ட செய்திகள்

கனகன் ஏரியில் மாசடைந்த தண்ணீர் வெளியேற்றம் நீர் வற்றியதால் மீன்கள் செத்து துர்நாற்றம் வீசுகிறது + "||" + At Kanagan Lake Discharge of contaminated water The fish die and the stench blows

