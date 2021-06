மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி போடாத அரசு ஊழியர்கள் மீது நடவடிக்கை. கலெக்டர் தகவல் + "||" + Action against government employees who are not vaccinated against corona

கொரோனா தடுப்பூசி போடாத அரசு ஊழியர்கள் மீது நடவடிக்கை. கலெக்டர் தகவல்