மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூரில் கடைகள் பகல் ஒரு மணிவரை மட்டுமே செயல்படும். வியாபாரிகள் அறிவிப்பு + "||" + The shops are only open until one o'clock in the afternoon

