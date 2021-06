மாவட்ட செய்திகள்

ஆலங்குளம் அருகே கொரோனா தடுப்பு விதிமுறைகளை மீறி நடந்த திருமணம்; யானை மீது மணமகனை அமர வைத்து ஊர்வலம் + "||" + Marriage in violation of corona rules; The procession with the bridegroom seated on the elephant

ஆலங்குளம் அருகே கொரோனா தடுப்பு விதிமுறைகளை மீறி நடந்த திருமணம்; யானை மீது மணமகனை அமர வைத்து ஊர்வலம்