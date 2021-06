மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கில் இன்று முதல் மேலும் தளர்வுகள்: புதுவையில் பஸ்களை இயக்கவும், வழிபாட்டுதலங்களுக்கும் அனுமதி; மளிகை, மதுக்கடைகள் மாலை 5 மணி வரை திறக்கலாம் + "||" + Further relaxations in curfew from today: allow buses to run and places of worship in Puducherry Grocery and liquor stores are open until 5 p.m.

