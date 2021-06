மாவட்ட செய்திகள்

தேனி மாவட்டத்தில் சுற்றுலா தலங்களை மூடியதால் ரூ.400 கோடி வருவாய் இழப்பு + "||" + Due to the closure of tourist sites 400 crore rupees revenue loss

