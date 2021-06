மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பரவல் அதிகரிப்பு காரணமாக செஞ்சேரி புத்தூர் கிராமத்திற்கு சீல் + "||" + Sealed to Ginger Puthur village due to increase in corona spread

கொரோனா பரவல் அதிகரிப்பு காரணமாக செஞ்சேரி புத்தூர் கிராமத்திற்கு சீல்