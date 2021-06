மாவட்ட செய்திகள்

ஆதிவாசி குழந்தைகளின் கல்வியில் அக்கறை காட்டுங்கள் என்று தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி உத்தரவு + "||" + Show interest in the education of aboriginal children

ஆதிவாசி குழந்தைகளின் கல்வியில் அக்கறை காட்டுங்கள் என்று தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி உத்தரவு