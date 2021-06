மாவட்ட செய்திகள்

சேரன்மாதேவியில் மரக்கிளை திடீரென முறிந்து சாலையில் விழுந்ததால் பரபரப்பு + "||" + In Cheranmadevi, a tree branch suddenly broke and fell on the road

சேரன்மாதேவியில் மரக்கிளை திடீரென முறிந்து சாலையில் விழுந்ததால் பரபரப்பு