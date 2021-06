மாவட்ட செய்திகள்

கயிறு அறுந்து கிணற்றுக்குள் விழுந்த விவசாயி பலி + "||" + A farmer who fell off a rope and fell into a well is killed

கயிறு அறுந்து கிணற்றுக்குள் விழுந்த விவசாயி பலி