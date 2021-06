மாவட்ட செய்திகள்

தமிழக அரசு வழங்கிய நிலத்தை திரும்பப்பெற வேண்டும் + "||" + The land provided by the Government of Tamil Nadu should be withdrawn

தமிழக அரசு வழங்கிய நிலத்தை திரும்பப்பெற வேண்டும்