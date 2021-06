மாவட்ட செய்திகள்

நன்னிலம் அருகே காதலித்த பெண்ணை திருமணம் செய்ய மறுப்பு:எலிமருந்தை தின்று பெண் தற்கொலை முயற்சிவாலிபர் கைது; 3 பேர் மீது வழக்கு + "||" + Refusal to marry the woman he fell in love with near Nannilam: Woman arrested for attempting suicide by consuming rat poison; Case against 3 people

நன்னிலம் அருகே காதலித்த பெண்ணை திருமணம் செய்ய மறுப்பு:எலிமருந்தை தின்று பெண் தற்கொலை முயற்சிவாலிபர் கைது; 3 பேர் மீது வழக்கு