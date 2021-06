மாவட்ட செய்திகள்

யானைகளின் வழித்தடத்தை பாதுகாக்க 1,049 எக்டர் நிலம் வனப்பகுதியில் சேர்த்து கலெக்டர் நாகராஜன் நடவடிக்கை எடுத்து உள்ளார். + "||" + Inclusion of 1049 hectares of land in the forest

