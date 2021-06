மாவட்ட செய்திகள்

ஆறுகளில் கழிவுநீர் கலப்பதை தடுக்க நீதிபதி தலைமையில் வல்லுனர் குழு - பி.ஆர்.பாண்டியன் வலியுறுத்தல் + "||" + Expert panel headed by a judge to prevent sewage mixing in rivers - BR Pandian insists

ஆறுகளில் கழிவுநீர் கலப்பதை தடுக்க நீதிபதி தலைமையில் வல்லுனர் குழு - பி.ஆர்.பாண்டியன் வலியுறுத்தல்