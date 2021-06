மாவட்ட செய்திகள்

உவரி அருகே கோவிலுக்குள் புகுந்து அம்மன் சிலை உடைப்பு; மர்மநபர்களுக்கு வலைவீச்சு + "||" + Breaking the idol of the goddess who entered the temple near Uvari; Police webcast for mystics

உவரி அருகே கோவிலுக்குள் புகுந்து அம்மன் சிலை உடைப்பு; மர்மநபர்களுக்கு வலைவீச்சு