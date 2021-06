மாவட்ட செய்திகள்

திருச்செந்தூரில் மீனவர்களுக்கு மானிய விலையில் படகு என்ஜின்; அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் வழங்கினார் + "||" + Minister Anita Radhakrishnan handed over boat engines to fishermen in Thiruchendur and Kayalpattinam at subsidized rates.

திருச்செந்தூரில் மீனவர்களுக்கு மானிய விலையில் படகு என்ஜின்; அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் வழங்கினார்