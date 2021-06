மாவட்ட செய்திகள்

2 கன்றுகளை விற்று கொரோனா நிவாரண நிதி வழங்கிய மாற்றுத்திறனாளிக்கு கறவை மாடு வாங்க ரூ.50 ஆயிரம் நிதிஉதவி + "||" + Corona relief fund selling 2 calves Financial assistance of Rs. 50,000 to purchase a dairy cow for a disabled person

2 கன்றுகளை விற்று கொரோனா நிவாரண நிதி வழங்கிய மாற்றுத்திறனாளிக்கு கறவை மாடு வாங்க ரூ.50 ஆயிரம் நிதிஉதவி