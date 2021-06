மாவட்ட செய்திகள்

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் எவ்வித புகாருக்கும் இடமளிக்காமல் கொரோனா நிவாரண நிதி 2-ம் தவணை தொகையை வழங்க வேண்டும் + "||" + Corona Relief Fund 2nd installment to be paid without any complaint in Villupuram district

