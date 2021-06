மாவட்ட செய்திகள்

தொற்று குறைந்ததால் டாஸ்மாக் கடைகள் திறப்பு:முககவசம் அணிந்து வந்தால் மட்டுமே மதுபானம் வழங்கப்படும்-சேலத்தில் அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி பேட்டி + "||" + Tasmac stores open due to reduced infection: Liquor will only be served if the mask is worn- Interview with Minister Senthilbalaji in Salem

தொற்று குறைந்ததால் டாஸ்மாக் கடைகள் திறப்பு:முககவசம் அணிந்து வந்தால் மட்டுமே மதுபானம் வழங்கப்படும்-சேலத்தில் அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி பேட்டி