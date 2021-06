மாவட்ட செய்திகள்

சென்னை வீதிகளில் வலம் வரும் குப்பை வாகனங்களில் ஒலிபரப்பப்படும் பாடல் வெளியீடு ‘‘இது நம்ம சென்னை தான்யா...சிங்கார சென்னை தான்யா...’’ + "||" + On the streets of Chennai Crawl In garbage vehicles Released song release

சென்னை வீதிகளில் வலம் வரும் குப்பை வாகனங்களில் ஒலிபரப்பப்படும் பாடல் வெளியீடு ‘‘இது நம்ம சென்னை தான்யா...சிங்கார சென்னை தான்யா...’’