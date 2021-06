மாவட்ட செய்திகள்

வேதாரண்யம் கடல்வழியாக தீவிரவாதிகள் ஊடுருவலா? கடற்கரையோரங்களில் போலீசார் விடிய,விடிய கண்காணிப்பு + "||" + Will extremists infiltrate Vedaranyam by sea? Vidya Vidya, Vidya surveillance by the police on the beaches

வேதாரண்யம் கடல்வழியாக தீவிரவாதிகள் ஊடுருவலா? கடற்கரையோரங்களில் போலீசார் விடிய,விடிய கண்காணிப்பு