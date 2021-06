மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சையில் இருந்து விழுப்புரம், சின்னசேலத்திற்கு தலா 1,250 டன் புழுங்கல்அரிசி சரக்குரெயிலில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது + "||" + 1,250 tonnes of boiled rice each shipped from Thanjavur to Villupuram and Chinnasalem

தஞ்சையில் இருந்து விழுப்புரம், சின்னசேலத்திற்கு தலா 1,250 டன் புழுங்கல்அரிசி சரக்குரெயிலில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது