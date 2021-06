மாவட்ட செய்திகள்

வேலூரில் தடையை மீறி திறந்த துணிக்கடைக்கு ரூ.10 ஆயிரம் அபராதம் + "||" + A fine of Rs 10,000 was imposed on a clothing store that violated the ban

வேலூரில் தடையை மீறி திறந்த துணிக்கடைக்கு ரூ.10 ஆயிரம் அபராதம்