மாவட்ட செய்திகள்

குடோனில் சுமை இறக்கிய போது தேக்கு மரம் தலையில் விழுந்து தொழிலாளி சாவு + "||" + Worker dies after teak tree falls on head while unloading load on godown

குடோனில் சுமை இறக்கிய போது தேக்கு மரம் தலையில் விழுந்து தொழிலாளி சாவு