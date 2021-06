மாவட்ட செய்திகள்

ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும், மத்திய அரசுகொரோனா நிவாரணமாக ரூ.7ஆயிரம் வழங்க வேண்டும்திருச்சியில் முத்தரசன் பேட்டி + "||" + In Trichy, Mutharajan said the central government should provide Rs 7,000 as corona relief to each family.

