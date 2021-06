மாவட்ட செய்திகள்

திருவள்ளூரை அடுத்த வெள்ளவேடு அருகே மூதாட்டியை தாக்கிய 3 பேர் மீது வழக்கு + "||" + A case has been registered against 3 persons who attacked an old woman near Vellavedu next to Tiruvallur

