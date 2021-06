மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா நோயாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் உணவின் தரத்தை கலெக்டர் முரளிதரன் சாப்பிட்டு பார்த்து ஆய்வு செய்தார். + "||" + Will be given to corona patients Collector inspection of food quality Eaten and looked appreciated

கொரோனா நோயாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் உணவின் தரத்தை கலெக்டர் முரளிதரன் சாப்பிட்டு பார்த்து ஆய்வு செய்தார்.