மாவட்ட செய்திகள்

உடன்குடியில் 1,845 மூட்டை வெள்ளை சர்க்கரை பறிமுதல் + "||" + A total of 1,845 bundles of white sugar were confiscated which were stockpiled to make black currant and cashmere in udankudi.

உடன்குடியில் 1,845 மூட்டை வெள்ளை சர்க்கரை பறிமுதல்